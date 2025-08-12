VaiOnline
Inchiesta a Milano
13 agosto 2025 alle 00:37

I Pm scoprono la “chat Pirellino” Il Riesame libera due arrestati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. «Ma mi confermi come assessore?». Così, in una chat chiamata Pirellino, chiedeva l'ex assessore milanese all'Urbanistica, Giancarlo Tancredi. Gli rispondeva il “re del mattone”, Manfredi Catella: «Voi siete i best ever (i migliori di sempre). Io se volete vi faccio da segretario». E il direttore generale del Comune, Christian Malangone, che non risulta tra gli indagati, aggiungeva: «Me lo tatuo sulla schiena». È questo uno dei nuovi scambi di messaggi depositati ieri dalla Procura di Milano al Tribunale dei Riesame, davanti al quale i sei arrestati nell'inchiesta sull'urbanistica hanno fatto ricorso contro le misure cautelari.

E proprio il Riesame, contro cui i Pm hanno annunciato il ricorso in Cassazione, ha annullato due arresti che erano stati disposti dal gip Mattia Fiorentini lo scorso 31 luglio. Sono tornati liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, e l'architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio, finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari. Bezziccheri ha lasciato il penitenziario di San Vittore intorno alle 16. Le motivazioni delle scarcerazioni saranno disponibili tra quarantacinque giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 