I Pm scoprono la “chat Pirellino” Il Riesame libera due arrestati 

Milano. «Ma mi confermi come assessore?». Così, in una chat chiamata Pirellino, chiedeva l'ex assessore milanese all'Urbanistica, Giancarlo Tancredi. Gli rispondeva il “re del mattone”, Manfredi Catella: «Voi siete i best ever (i migliori di sempre). Io se volete vi faccio da segretario». E il direttore generale del Comune, Christian Malangone, che non risulta tra gli indagati, aggiungeva: «Me lo tatuo sulla schiena». È questo uno dei nuovi scambi di messaggi depositati ieri dalla Procura di Milano al Tribunale dei Riesame, davanti al quale i sei arrestati nell'inchiesta sull'urbanistica hanno fatto ricorso contro le misure cautelari.

E proprio il Riesame, contro cui i Pm hanno annunciato il ricorso in Cassazione, ha annullato due arresti che erano stati disposti dal gip Mattia Fiorentini lo scorso 31 luglio. Sono tornati liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, e l'architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio, finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari. Bezziccheri ha lasciato il penitenziario di San Vittore intorno alle 16. Le motivazioni delle scarcerazioni saranno disponibili tra quarantacinque giorni.

