I pm riaprono il caso Ramy: un perito per ricostruire l’incidente 

Milano. La Procura di Milano ha deciso di chiedere al gip una perizia cinematica in incidente probatorio «volta a ricostruire l’esatta dinamica» dell'incidente in cui è morto Ramy Elgaml il 24 novembre 2024.

Una scelta che arriva dopo che i pm avevano già chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, l’amico del 19enne e che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice.

Per i pm di Milano, che in sostanza hanno deciso di riaprire il caso della morte di Ramy Elgaml dopo aver già chiuso le indagini a carico di Bouzidi e del carabiniere, sarà un perito, o più probabilmente un collegio di periti, a dover stabilire in incidente probatorio in vista dell'eventuale processo di chi sia stata la colpa della morte del 19enne.

Il perito «ricostruisca - si legge nel quesito formulato dalla Procura - esaminati gli atti del fascicolo di indagine, svolti gli accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti, sottoposti a sequestro, sul luogo del sinistro e sui rilievi della polizia giudiziaria, esaminate le relazioni di consulenti tecnici presenti in atti, eseguito altresì ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario e opportuno, quale sia stata la dinamica dell'incidente stradale».

Incidente avvenuto il 24 novembre dello scorso anno «in prossimità dell'intersezione tra via Ripamonti e via Quaranta, con il coinvolgimento del motociclo Yamaha T-Max» guidato dall'amico di Ramy «e della Alfa Romeo Giulietta» guidata dal militare. Il perito dovrà accertare, si legge ancora, «se la condotta di guida tenuta dalle parti coinvolte nel sinistro sia stata conforme ai principi di diligenza e prudenza nonché alle norme del codice della strada».

La richiesta dei pm dovrà essere ammessa dal gip, un passaggio, comunque, che pare scontato in un caso del genere.

RIPRODUZIONE RISERVATA