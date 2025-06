I pm: processate La Russa jr e il suo amico, il video di sesso con la ragazza è revenge porn 

MILANO. Rischiano il processo per “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, il cosiddetto revenge porn aggravato dall’uso dello “strumento telematico”, Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni, in un filone dell’inchiesta nata dalla denuncia per violenza sessuale presentata nel 2023 da una 22enne. Ad aprile i pm hanno chiesto di archiviare l’inchiesta per stupro (la giovane si è opposta e il 25 settembre si terrà l’udienza davanti al gip) mentre ieri hanno chiesto il rinvio a giudizio per i due per revenge porn. Per la Procura Leonardo Apache, «dopo averlo realizzato», ha inviato via WhatsApp all’amico Gilardoni un video «a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato» che ritraeva la ragazza senza il suo «consenso». Il 22enne nel dicembre del 2023, aveva messo a verbale di aver inviato quel filmato «per giustificare» il fatto che «se ne fosse andato prima dal locale» e di aver «chiesto il consenso» alla ragazza.

