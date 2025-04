I Pm: «La Russa jr non ha commesso stupro ma è coinvolto nel revenge porn con il dj» 

MILANO. Non sono responsabili di violenza sessuale ma di revenge porn, per aver diffuso due video privati senza il consenso della ragazza, che hanno trattato con «profonda superficialità e volgarità», senza rispetto «della dignità della donna»: la Procura ieri ha chiesto di archiviare l’inchiesta per stupro a carico di Leonardo Apache La Russa e del dj Tommaso Gilardoni, accusati da un’ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato, e ha notificato l’avviso di chiusura indagine per il reato di revenge porn. La ragazza, che si opporrà alla proposta di archiviazione, il 18 maggio di due anni fa aveva incontrato i due in un locale della movida milanese. Dopo che, per via di «alcuni tratti di fragilità», aveva assunto alcool, droga e psicofarmaci, si ritrovò stordita nel letto di La Russa jr. I Pm scrivono che i due indagati non hanno «percepito, in modalità esplicita o implicita, la mancanza di una valida volontà della ragazza nel compiere gli atti sessuali».

RIPRODUZIONE RISERVATA