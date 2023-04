I pm di Roma: «La Consulta sblocchi il processo» 

La Corte Costituzionale potrebbe sciogliere il nodo legato alla stasi, che dura da mesi, del processo agli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma che ieri, al gup, hanno chiesto di sollevare la questione di costituzionalità per l'articolo 420 bis del codice di procedura penale. Il capo dei pm, Francesco Lo Voi, e il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, hanno chiesto al giudice Roberto Ranazzi di investire la Consulta sull'articolo, modificato dalla riforma Cartabia nella parte in cui non prevede che si possa procedere in assenza dell'accusato “nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o residenza dell'accusato stesso”.

Per i magistrati di piazzale Clodio, quell'articolo «appare lacunoso» perché manca una «previsione che permetta di tutelare gli interessi delle parti in causa anche a fronte di un’inadempienza all'obbligo internazionale di cooperazione giudiziaria». La questione di fondo resta la possibilità di andare avanti con il processo anche se gli atti non sono stati notificati ai quattro appartenenti agli apparati di sicurezza de El Cairo. I reati sono sequestro di persona, lesioni e concorso in omicidio. Il gup si è riservato di decidere nell'udienza del 31 maggio.

