I pm: da Ferragni messaggi fuorvianti 

Milano. Consumatori «danneggiati con informazioni fuorvianti e un profitto derivante dal ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica». Lo scrive la Procura di Milano nell'avviso di chiusura delle indagini per truffa aggravata per Chiara Ferragni e altre persone, tra cui Alessandra Balocco.

Il pandoro e le uova

Riguarda il pandoro e le uova di Pasqua. Per i pm, «l'operazione del pandoro edizione limitata, con la correlazione tra l'acquisto e il contributo a favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino», oltre «all'ingiusto profitto, avrebbe indotto «in errore un numero imprecisato di acquirenti».

La dinamica

Due i contratti tra la Balocco e le società dell'influencer, per un milione e 75 mila euro. Ma nella campagna, ai tempi in cui l'infuencer aveva quasi 30 milioni di follower, sarebbero state «propalate informazioni fuorvianti» secondo cui il ricavato sarebbe servito «a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'ospedale. Si sarebbe omesso di riferire che Balocco aveva effettuato», il 2 maggio 2022, «un versamento di 50mila euro a favore dell'ospedale».

Gli accusati

Per la vicenda non solo Ferragni, ma anche la casa dolciaria avrebbero avuto un ingiusto profitto di «oltre due milioni di euro». Uno schema simile, secondo gli inquirenti, a quello delle uova di cioccolato: due contratti tra Cerealitalia-ID. Ferragni, per 400mila euro e poi altri 750 mila (da Tbs Crew e Fenice), avrebbe dovuto «promuovere il prodotto in edizione limitata denominato “Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate”. Ma l'azienda produttrice ha versato per un anno mille euro mensili e per l'altro anno duemila euro mensili alla associazione dedicata ai piccoli, senza legami con la vendita del prodotto. Le difese hanno venti giorni, termine non obbligatorio per presentare atti e chiedere l'archiviazione, altrimenti si va avanti con la richiesta di processo.

