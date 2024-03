Nonostante il rito abbreviato, i Pm di Palermo chiedono 20 anni di carcere per Rosalia Messina Denaro, accusata di associazione mafiosa e ricettazione. Il gip si pronuncerà l’11 luglio. Per anni, secondo gli inquirenti, la donna ha aiutato il capomafia a sfuggire alla cattura, ha gestito per suo conto la cassa della famiglia mafiosa e la rete di trasmissione dei pizzini.