I pm: «Condannate Davigo» La sentenza slitta al 20 giugno 

Brescia . Un anno e quattro mesi con sospensione della pena. Questa la condanna chiesta nei confronti di Pier Camillo Davigo, ex componente del Csm imputato davanti al tribunale di Brescia per rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio nell'ambito della presunta Loggia Ungheria. La sentenza è stata rinviata di una settimana. Il presidente del collegio Roberto Spanó ha aggiornato l'udienza al 20 giugno. Secondo l’accusa, l’ex pm di Mani Pulite indusse indebitamente il sostituto procuratore milanese Paolo Storari, che lamentava inerzia della Procura di Milano in merito alle notizie contenute nei verbali dell’avvocato Piero Amara, a rivelargli informazioni riservate per poi divulgarle a membri del Csm per scopi personali.

