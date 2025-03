I pm: «Barabino va condannata» 

Nove anni e due mesi di pena, che con l’applicazione dello sconto per la scelta del rito abbreviato scendono a sei anni e quattro mesi: questa la pena finale chiesta dai pubblici ministeri Andrea Jacopo Ghironi, Riccardo Belfiori e Selene Desole, nei confronti di Roberta Barabino (difesa da Gianluca Sannio e Antonio Secci), l’ex amministratrice di sostegno accusata di aver depredato decine di anziani e persone vulnerabili.

Il processo

Ieri, davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, i tre sostituti procuratori di Nuoro hanno analizzato sette casi specifici che hanno portato a una somma complessiva di circa 170 mila euro di danno, frutto di prelievi non autorizzati effettuati dalla Barabino sui conti degli assistiti. La richiesta di condanna si aggiunge a quella già emessa in una precedente tranche processuale, in cui l’imputata aveva avuto una pena di sette anni e otto mesi di reclusione (impugnata dai difensori e che tutt’ora pende davanti alla Corte d’appello di Sassari). Inoltre, il marito di Roberta Barabino, Graziano Francesco Coinu, era stato condannato a tre anni e dieci mesi.

Ottocento accuse

I fatti contestati sono gravissimi: ottocento episodi di prelievi non autorizzati, con l’uso dei fondi per fini personali e spese improbabili, ammontando a un totale di 166 mila euro. Ieri si sono costituiti parte civile i nuovi amministratori di sostegno, con gli avvocati Chiara Soro, Oliverio Denti e Giuseppe Casu. La pubblica accusa ha rimarcato che ciò che è stato fatto non è mai stato nell’interesse delle persone che avrebbe dovuto tutelare, portando all’attenzione del giudice i singoli casi come quello di un anziano ricoverato in una struttura rieducativa con vitto e alloggio compreso. E nessun degli acquisti e dei tanti prelievi in contanti fatti era per il suo bene, visto che sono state documentate spese in supermercati, negozi di elettronica e oggettistica mentre la retta veniva già pagata da Asl e Comune di Nuoro. In un altro caso i pm hanno sottolineato come, anche a fronte di pensioni minime, da appena 300 euro, la Barabino non esitava a depredarle. Soldi utilizzati non solo per sé, ma anche per aggiustare i denti a parenti inconsapevoli.

Photoshop

Non solo. Oltre alle accuse di peculato, è stato contestato il falso e anche che l’ex amministratrice infedele abbia aggirato i controlli: per una donna che aveva soldi vincolati, fece la domanda al giudice per ottenere 10 mila euro necessari a sistemare i bagni inagibili, ma poi l’autorizzazione fu alterata con Photoshop, e i soldi prelevati furono 20 mila. In un altro caso non pagò la retta nella casa di riposo, e l’anziano senza soldi dovette chiedere aiuto agli altri ospiti anche per comprarsi le sigarette. Nel conteggio finale della pena, i pm hanno chiesto l’aggravamento tramite l’applicazione della continuazione, con l’aggiunta di due giorni di pena per i primi trecento episodi contestati e un giorno per i restanti.

