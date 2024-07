I pm: «A processo gli ex vertici Juve» 

Dopo la fine dell’inchiesta sportiva, sfociata nella penalizzazione della Juventus nella stagione 2022-2023 (-10 punti, poi è arrivata l’esclusione dalla coppe), ora si avvicina la svolta in quella penale riguardante gli stessi argomenti: il “sistema” delle plusvalenze fittizie per circa 155 milioni di euro creato, secondo la Procura, dalla società bianconera per assestare (in sintesi) artificiosamente bilanci in profondo rosso (tramite lo scambio di giocatori, anche giovanissimi, a prezzi ritenuti gonfiati) assieme alla successiva “manovra stipendi”, con gli emolumenti dei calciatori posticipati nelle annualità seguenti tra il 2019 e il 2021, durante la pandemia Covid.

I pm di Roma, cui la competenza è passata dopo la decisione della Cassazione di spostare la competenza territoriale da Torino alla Capitale, hanno chiesto il rinvio a giudizio degli ex vertici societari, nove persone coinvolte nell’inchiesta “Prisma” e accusate a vario titolo di reati quali aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Per altre quattro è in arrivo la richiesta di archiviazione.

Tra gli altri imputati ci sono l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, l’ex ds Fabio Paratici e l’ex ad Maurizio Arrivabene. È ancora in fase di indagine invece il filone relativo al bilancio al 30 giugno 2022.

