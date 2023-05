«I playoff sono una lotteria, tutto può succedere»  

L'attesa cresce, la Unipol Domus apre le porte all'amore verso il Cagliari dei suoi tifosi e poi domani sera esploderà per una partita da dentro o fuori, contro il Venezia. Claudio Ranieri, che di vigilie come questa ne ha la bacheca piena, sceglie la strada del sorriso. Prima dell'allenamento è andato a parlare con i tifosi presenti in curva. Tutti in silenzio ad ascoltare. Ma che cosa gli ha detto? «Solo che ci saremmo allenati lì sotto e che avremmo mandato fuori molti palloni. E allora ho chiesto di restituirceli. Ma è stata una bellissima giornata. Grazie a chi è venuto e mi spiace per quelli che non hanno potuto causa orario. Speriamo ci sia una prossima volta...».

Questione di testa

Ranieri sente la tensione e allora lavora soprattutto sulla testa dei rossoblù: «Abbiamo tutti la testa libera, a parte il Bari che, ai miei tempi, da terzo sarebbe salito e invece ora deve rimettere tutto in discussione. Ma non ci sono favoriti, è una lotteria in cui può succedere tutto». Partendo dal Venezia: «Anche loro arrivano di rincorsa, come noi. Giocano bene, sono in forma: sarà una partita bella, avvincente e difficile per noi. Ma lo sarà anche per loro». Meglio far scendere la tensione: «È una gara da dentro o fuori, come fosse un derby. L'allenatore non deve caricare troppo, tifosi e ragazzi lo sono già. Devo farli stare tranquilli e lavorare sulle situazioni di gioco». Senza pensare al passato: «Non siamo quelli dell'andata, quando hanno fatto quattro gol qui. E un anno fa il Venezia ha fatto il suo, è stato il Cagliari a non fare il suo. Ma ora è tutta un'altra cosa. Entrambi siamo entrati in rincorsa, come al Palio, e ci giochiamo le nostre chance. Noi siamo pronti».

Tutti in corsa

Venezia, Parma e Bari? Lo sguardo di Ranieri si ferma alla gara di domani: «Adesso è tutto azzerato. C'è una partita secca, vediamo come va. Dopo penseremo al Parma. Sappiamo come gioca il Venezia, conosciamo i loro punti di forza e i loro punti deboli». Tra i punti di forza c'è il bomber Pohjanpalo: «Ma tutto il Venezia gioca bene, lui è un punto di riferimento importante, ma anche gli altri sanno come muoversi. Vedremo se utilizzare una difesa a tre o a quattro, deciderò sabato». Ora contano testa e gambe: «Non tutti sono al 100%, ma come sta la pentola lo sa solo il coperchio. E io sono il coperchio... Veniamo da quattro vittorie di fila, la testa è al posto giusto. Ora servono esperienza, sangue freddo e tanta voglia di far bene». Ranieri è pronto: «Ai ragazzi ho detto di dare il 110%, solo così passeranno un'estate serena, che si salga o no. Se daranno tutto avranno la coscienza a posto. E io chiedo questo, di avere la coscienza a posto».