I playoff scudetto chiamano Norbello e Marcozzi 

Norbello e Marcozzi hanno allungato la stagione accedendo ai playoff scudetto di tennistavolo maschile. Vi giungono dopo rispettivamente il terzo e quarto posto ottenuto nella prima fase. Inizia oggi il Norbello, al debutto a questi livelli, a Messina contro la Top Spin campione d’Italia in carica e seconda nella classifica finale. Domani mattina è il turno della Marcozzi, a Carrara contro l’Apuania, prima con l’en plein di vittorie. Messina e Carrara stanno dominando la scena spartendosi gli scudetti dal 2017, e anche in questa stagione hanno fatto il vuoto. La semifinale prevede partita unica sul campo della migliore classificata, che in caso di parità passa il turno e va in finale.

Messina-Norbello apre stasera i playoff. I siciliani puntano sul trio italiano composto da Leonardo Mutti, numero uno del ranking nazionale, dal fratello Matteo, numero 3, e il numero 6 Marco Rech. Rinforzo straniero è il portoghese Joao Monteiro.

Carrara-Marcozzi in campionato terminò 4-2 per i toscani che vinsero due partite senza giocare per l’infortunio a Campos. Il Carrara punta sull’azzurro Bobocica, numero 2 d’Italia, e può scegliere, nella batteria di stranieri, tra i polacchi Gacina e Pucar (23 e 46 nel mondo), e lo slovacco Pistej (89).

