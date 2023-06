I playoff nel segno di Makoumbou  

Tutti insieme per provare a riprendersi la Serie A. Il Cagliari corre e, dopo aver superato gli ostacoli Venezia e Parma, ora si prepara ad affrontare quello più alto, il Bari. Claudio Ranieri studia il suo gruppo e ricorda che tutti possono essere determinanti. «Io non escludo nessuno», ha sempre ripetuto il tecnico, che alle parole ha fatto seguire i fatti. In campionato prima e in questi playoff ora.

Tutti in corsa

Ogni rossoblù ha avuto la sua occasione durante la stagione regolare. Nelle diciannove gare della gestione Ranieri, infatti, sono stati utilizzati ben 24 giocatori, praticamente tutti quelli di movimento, visto che solo Aresti e Ciocci non hanno trovato spazio. E anche nei playoff il tecnico non lascia indietro nessuno, con ben 19 rossoblù impiegati nelle tre gare giocate. Nelle partite col Venezia e col Parma (andata e ritorno), oltre ai portieri e agli infortunati Capradossi e Falco, gli unici a non aver collezionato neanche un minuto sono Barreca, Millico e Lella che, in campionato, hanno collezionato rispettivamente 22, 15 e 18 gettoni di presenza.

I sempre presenti

Tutti sono uguali, qualcuno è più uguale degli altri. E così, nelle tre gare giocate nella post-season, sono ben 11 i giocatori che sono sempre scesi in campo. Gli stakanovisti sono Radunovic e Makoumbou, 270 minuti su 270, oltre ai recuperi vari. Indicativo soprattutto l'impiego del congolese, che Ranieri considera elemento fondamentale e insostituibile e per il quale è pronto a scommettere anche in quello che ritiene essere il suo ruolo naturale, la mezzala box-to-box. Anche se nel Cagliari Makoumbou è il centro di gravità permanente, un formidabile recuperatore di palloni poi rilanciati sempre con giocate ad alto tasso qualitativo. Tre presenze su tre le hanno anche Lapadula (252'), Nandez (248'), Zappa (216') e Dossena (204'), sempre inseriti nella formazione di partenza. Tre presenze anche per Altare (213'), Azzi (209'), Deiola (207') e il sorprendente Luvumbo (206'), che però alternano presenze da titolari e ingressi a gara in corso. Tre partite anche per Goldaniga (109'), che Ranieri ha sempre mandato in campo a gara iniziata, quando ha deciso di passare alla difesa a tre.

Cogli l'attimo

Ci sono poi altri 8 giocatori rossoblù che hanno dato un contributo concreto per portare il Cagliari a giocarsi la Serie A in finale col Bari. Due presenze per i giovani Obert (151'), Di Pardo (65'), Kourfalidis (58') e Prelec (36'), così come, a sorpresa, per gli esperti Mancosu (107') e Rog (62'). Infine, una sola presenza per il capitano Pavoletti, schierato solo nei primi 45' della gara col Parma e rimasto in panchina nelle gare con Venezia e i ducali, al Tardini. Il Cagliari, adesso è atteso dagli ultimi 180 minuti della stagione, contro un Bari che ha saltato i preliminari e che, nelle due gare col Südtirol, ha buttato nella mischi addirittura ventuno giocatori, lasciando fermi, oltre ai portieri Frattali e Sarri, solo Mallano e l'ex rossoblù Ceter.

