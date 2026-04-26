I playoff: Esperia-Dinamo Brindisi 

La corsa playoff dell’Esperia scatterà dal Salento. Dopo aver chiuso al sesto posto il proprio girone di Serie B Interregionale, i rossoblù saranno chiamati ad affrontare la Dinamo Brindisi nel turno dei quarti di finale al via nel prossimo fine settimana.

Un accoppiamento tutt’altro che comodo per la squadra di coach Manca, che dovrà vedersela con una formazione che ha chiuso al terzo posto nel girone del profondo sud, mantenendo un ruolino di marcia immacolato davanti al proprio pubblico.

Le premesse, insomma, non sono incoraggianti per Giordano e soci, che nella serie al meglio delle tre partite non potranno contare sul vantaggio del fattore campo. La Confelici è consapevole delle difficoltà, ma non ha paura: l’esperienza dello scorso anno ha insegnato che si può lottare per la promozione anche partendo dalle retrovie. Le ultime uscite di regular season, del resto, hanno mostrato una squadra in crescita, al netto del -19 accusato sabato a Roma contro la Stella Ebk. Una sfida ben giocata per tre quarti e mezzo, ma condizionata dalle pesanti assenze di Morgillo e Nicola Manca nel reparto lunghi.

«Una vittoria non avrebbe cambiato la nostra situazione in classifica», commenta l’allenatore, «eravamo già matematicamente sesti. Abbiamo utilizzato la partita per entrare nel clima playoff, sapendo che avremmo avuto delle difficoltà, soprattutto sotto canestro senza Morgillo. Di fatto avevamo a disposizione solo Thiam e Pili, che però non è un lungo naturale. Sono comunque soddisfatto dell’intensità: abbiamo giocato contro una squadra forte e ben allenata tenendo ottimamente per tre quarti e mezzo. Dopo di che siamo calati. La gestione è stata anche orientata ai playoff e il punteggio finale è troppo severo per quanto visto». In vista della post season, l’Esperia guarda anche all’esperienza dello scorso anno, quando eliminò Carver e Matelica nonostante il fattore campo sfavorevole, sfiorando la promozione in B Nazionale. «Da qualche giorno avevamo iniziato a osservare le possibili avversarie», spiega Manca, «non avevamo preferenze. Spero solo che la squadra si porti dietro quanto fatto l’anno scorso: ai playoff si azzera tutto». L’obiettivo è chiaro: «Chiederò ai ragazzi di giocare per arrivare fino in fondo, non vogliamo essere comparse. L’ambiente è carico: affronteremo i playoff al massimo delle nostre possibilità».

Sennori ok

La Klass Sennori chiude superando la Tiber Roma a Porto Torres (83-77). Dopo un avvio equilibrato, i romangini hanno preso il controllo del match nella fase centrale, arrivando a toccare il +19 a fine terzo quarto. Decisivo il 6/9 dall’arco di Biolchini, miglior realizzatore con 18 punti, mentre Hubalek ha sfiorato la doppia-doppia (16 personali con 8 rimbalzi). La squadra di coach Longano si prepara ora ai playout salvezza, che affronterà con il vantaggio del fattore campo contro i calabresi del Bim Bum Basket Rende.



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