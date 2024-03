I playoff come un regalo 

Domenica sera al PalaPirastu, ore 17,22. Slowomir Busch, ventiseienne schiacciatore polacco, mette a terra con forza e prepotenza la palla che chiude la partita vinta 3-0 con Mirandola, e suggella il punto più alto della breve storia del Cus Cagliari nel volley nazionale. L’accesso ai playoff per la promozione in serie A2. Un anno dopo la promozione in serie A3, dopo l’altro momento incancellabile, quando battendo per la seconda volta Messina raggiunse Sarroch (promosso appena dieci giorni prima) nella prima avventura dentro il mondo della Lega Volley.

Un nuovo sogno

Un traguardo, quello dei playoff, inizialmente lontano dai programmi, poi inatteso quando si avvicinava, infine cercato, voluto e difeso. Una storia lunga (o breve ma poco cambia) sette anni, quando iniziò la collaborazione con la Sandalyon. Simone Ammendola, 37 anni, originario di Lanusei, è il “frontman” del Cus Cagliari. Coach, multiruolo, creatore della sezione volley. Colui che ha iniziato l’avventura sognando a occhi aperti. «Se non sogni si perdono gli stimoli e le ambizioni di arrivare in alto. Vedermi impegnato in tante cose è perché, essendo qui dal primo giorno, mi sento, e siamo, all’interno di una famiglia». Il Cus in alto nel campionato di serie A3 in effetti si è visto dalla terza giornata quando dopo due vittorie si è insediato nella zona playoff, mantenendola per tutto il campionato. Chiudendo il girone di andata al quarto posto, con il traguardo della qualificazione alla Coppa Italia. Le mani protese verso il terzo posto, poi il calo, sei sconfitte in sette partite e playoff improvvisamente da difendere. Sino a domenica scorsa. «È stata una prova di forza e maturità», analizza Ammendola, «nel momento in cui dovevamo raccogliere le forze. Qualità della ricezione, cambio palla, si è rivisto tutto il bello che ci ha accompagnato in questa avventura. Arrivati a questo punto, i playoff era giusto farli, è il regalo di una stagione positiva. Che non è ancora finita».

Il percorso

Dopo la prima giornata, e la sconfitta per 3-0 a Belluno contro una delle favorite, la sensazione è stata che a frenare sia stata l’emozione e non la forza avversaria. E al rientro a Cagliari è entrata in azione la forza del gruppo, sempre protagonista e visibile a occhio nudo durante tutte le partite. Ancora Ammendola. «Dopo la promozione, e in fase di allestimento della squadra per il campionato, eravamo davanti a un bivio. Abbiamo scelto di sacrificare parte dell’aspetto tecnico e fare squadra puntando sul gruppo che ci ha portato sin qui. Non dimentichiamo il lavoro e i titoli del settore giovanile. Domenica ha esordito Giuseppe Sanna, classe 2007. Anche questo è un grande momento».

