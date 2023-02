I più corretti? I rossoblù 

Quando la squadra più corretta della Serie B incontra l'arbitro dal cartellino facile, la squadra più corretta - parafrasando Sergio Leone in “Per un pugno di dollari” – è morta. Come è successo venerdì scorso al Cagliari, che si è presentata allo stadio “Braglia” di Modena con il record di squadra più corretta del campionato cadetto per numero di cartellini subiti, ma che ha incrociato Daniele Perenzoni, 349 cartellini gialli e 25 espulsioni (15 per doppio giallo e 10 dirette) nelle precedenti 69 gare arbitrate tra i professionisti (A, B e C più le coppe nazionali). Uno dal grilletto facile, insomma. E Perenzoni, in Modena-Cagliari, ha potuto incrementare il suo score, arricchito con 5 ammonizioni (3 ai rossoblù) e l'espulsione per doppio giallo a Rog.

I tartassati

Nonostante i cartellini presi nella sfida (contestata) di Modena, il Cagliari resta la squadra più “educata” del torneo. Sono 43 i cartellini gialli mostrati a Nandez e compagni, cui vanno ad aggiungersi 3 espulsioni, due con doppia ammonizione (prima di Rog era capitato a Obert, a Benevento, un girone fa) e una con rosso diretto, a Di Pardo contro la Spal a Ferrara. Decisione, anche quella, che lasciò più di un dubbio. Un comportamento specchiato che spedisce il Cagliari al primo posto nella speciale classifica del Fair Play, con 54 punti (1 punto per l'ammonizione, 3 per la doppia ammonizione e 5 per l'espulsione) e con un discreto vantaggio sugli inseguitori Sudtirol e Modena, che inseguono – si fa per dire – a 59 punti.

Situazione diversa per quel che riguarda i falli fatti, visto che i rossoblù registrano 319 infrazioni punite dagli arbitri (tredicesimo posto). E, strano ma vero, il giocatore più falloso del Cagliari non è un difensore, ma addirittura il capo cannoniere Lapadula, che si fa rispettare a modo suo, con ben 36 falli commessi (undicesimo posto della categoria). Il giocatore più falloso di tutto il campionato di Serie B è un altro attaccante, una vecchia (neanche troppo) conoscenza del Cagliari, il comasco Cerri.

Dietro la lavagna