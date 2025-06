I più anziani ritrovano il sorriso grazie alla pet therapy  

Una mattina speciale per gli ospiti del centro don Orione di Selargius, che pochi giorni fa hanno trascorso qualche ora con le calopsite, i canarini e gli altri uccellini esotici dell’Associazione ornitologica sarda. Un progetto di pet therapy che ha riscosso molto successo tra gli anziani del centro di piazza don Orione. «Fin dai primi momenti abbiamo percepito l’attenzione e la partecipazione attiva dei residenti: sguardi pieni di meraviglia, mani tese con delicatezza, domande curiose, racconti del passato che riaffioravano», racconta Daniela Fresu, dell’Aos. «La presenza dei nostri amici piumosi ha stimolato la conversazione, attivando processi cognitivi fondamentali, soprattutto in persone affette da lievi disturbi della memoria o da forme più avanzate di decadimento cognitivo».

Un momento di svago ma non solo. «La pet therapy è una vera e propria forma di supporto psicologico, che esalta la relazione con gli animali per favorire il benessere della persona. Gli uccelli, in particolare, riescono ad avvicinare con dolcezza anche i più restii», dice la consigliera dell’associazione. «Per noi volontari dell’Aos, è stata un’esperienza toccante: vedere il sorriso sul volto degli ospiti, ascoltare i loro racconti di quando da giovani avevano canarini o pappagallini sul davanzale, ha reso questa giornata un momento di condivisione autentica». Un progetto sposato subito dalla direzione del centro don Orione, dagli educatori, dagli infermieri, dagli Oss che quotidianamente si prendono cura degli ospiti. «Torneremo presto a far volare la gioia», la promessa dell’associazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA