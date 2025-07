«I piromani? Persone con problemi psichici, hanno bisogno di cure» 

Tra Villaspeciosa e Uta, dopo il devastante incendio di venerdì, è rimasto uno strato di cenere nera e una leggera coltre di fumo. Sembrerebbe essere tornata la pace, non si sentono più le sirene dei mezzi antincendio e le urla concitate dei soccorritori di quei momenti drammatici.

Il venerdì di fuoco era iniziata con un incendio nella periferia di Villaspeciosa, domato dopo qualche ora senza danni per i residenti. L’incubo si è realizzato nel primissimo pomeriggio, forse per colpa di un focolaio riattivato dal vento. Le fiamme hanno devastato il tratto che separa Villaspeciosa da Uta, distruggendo un edificio rurale, numerose balle di foraggio e parte di un oliveto di un’azienda agricola. Distrutti anche numerosi pali elettrici. Le fiamme hanno superato la Statale, raggiungendo la stazione ferroviaria, attualmente chiusa per lavori, ma mettendo a serio rischio i numerosi automobilisti che transitavano sulla Provinciale 90. Il rogo si è spinto fin dentro Uta, nel quartiere di Bascus Argius, creando paura e tensione tra i residenti. Fortunatamente i danni sono stati limitati, ma si è rischiato tanto. Nella Statale 130, diventata una fornace, il panico ha causato un incidente e alcuni tamponamenti. Poi la strada è rimasta chiusa.

Giovanni Corsale, comandante della Compagnia barracellare di Uta, è uno dei protagonisti del pomeriggio infernale. «Per noi è stata una giornata campale, abbiamo combattuto le fiamme fino alle 21, con danni limitati ma il rischio è stato elevato. Siamo rimasti in allerta, e anche ieri siamo dovuti intervenire fin dalle 8 del mattino, per alcune riprese del rogo. Con i nostri quattro mezzi possiamo far fronte alle emergenze nel nostro paese, ma spesso ci troviamo a operare in altri centri che non possiedono squadre antincendio. Il mio consiglio è di organizzarsi per far fronte a queste situazioni, purtroppo sempre più frequenti». Giacomo Porcu, sindaco di Uta, aggiunge: «Abbiamo istituito delle ronde di polizia locale e barracelli a presidio del territorio, con auto di servizio e civili, per scongiurare eventuali azioni di malintenzionati. Di grande aiuto è stato il nuovo mezzo antincendio donato ai barracelli». Conclude il sindaco Gianluca Melis, di Villaspeciosa: «Ciò che è accaduto è deprimente, sia per chi subisce danni, sia per l’ambiente e per gli stessi piromani. Chi appicca il fuoco, e compie uno scempio simile, ha bisogno di essere curato. Il nostro Comune è pronto a mettere a disposizione il supporto psichiatrico per queste persone. Possiamo aiutarli».

