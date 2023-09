I “pirati della strada” diventano assistenti pedonali 

Pettorina gialla e paletta recitano “assistente pedonale”, perché di questo si occuperanno: di fare da angeli custodi ai pedoni. Da domani saranno presenti e visibili negli attraversamenti pedonali più a rischio, all’inizio in via Tuveri, di fronte al Tribunale, poi dalla prossima settimana anche davanti ai licei negli orari di ingresso e uscite degli studenti.

Non si tratta di semplici volontari, ma persone che hanno commesso reati stradali e che così possono affrontare un percorso di rieducazione, aiutando gli utenti più deboli della strada, quelli che in sostanza sono stati le loro vittime. Approda anche a Cagliari (ottava città in Italia) il protocollo sottoscritto dall’associazione familiari vittime della strada (Afvs) e dal Comune “Ruote ferme, pedoni salvi” che coinvolge nella prima fase 9 persone coinvolte in reati stradali, alcuni attraverso la sospensione del procedimento con la messa alla prova, altri come pena sostitutiva per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

«Il tema della sicurezza stradale è un obiettivo che l’amministrazione ha voluto affrontare da subito, con una serie di interventi finalizzati a mettere in sicurezza le strade, incrementando le “zone 30” o sistemando attraversamenti pedonali rialzati», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «Lo scorso anno gli incidenti stradali sono stati il 28% in più rispetto al 2021, questo testimonia quanto sia preoccupante il fenomeno», dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Dopo la prima fase, gli assistenti pedonali saranno anche in via Cadello, via Corsica, via Tramontana», aggiunge.

Gli assistenti pedonali vengono formati dagli agenti di Polizia Locale: il primo corso di formazione si è tenuto ieri. «D’ora in poi ci sarà un presidio in più a protezione degli utenti deboli della strada, utile anche alla rieducazione di coloro che hanno infranto il patto con la giustizia», spiega Silvia Frisina, delegato di presidenza della Afvs. Nicoletta Atzeni, responsabile Area II-misure e sanzioni di comunità dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Cagliari spiega «l’utilità sociale dell'iniziativa: da un lato si tutelano i soggetti deboli della strada, dall’altro si dà l’opportunità a chi ha sbagliati di riparare all’errore mettendosi al servizio degli altri». ( ma.mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA