I pionieri dello Scientifico 

In una città che dopo la chiusura delle miniere era già alla ricerca di una nuova identità sociale e economica, nel lontano anno scolastico 1961-62, costituirono la prima classe che diede vita al liceo scientifico di Carbonia. Pochi giorni fa si sono rivisti per ricordare quei momenti in cui posero le basi della loro professionalità poi messa al servizio di Carbonia: sono Giacomo Guadagnini, Anna Bazzoni, Luciana Cossu, Ines Pinna, Mario Cossu, Gigi Masala, Luisa Farci, Rudy Sostera, Giorgio Pani, Oriano Pili e Cristina R iva. (a. s.)

