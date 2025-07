I pionieri del torrone vista mare 

Passeggiate vista mare, persone sedute sui muretti con i piedi penzolanti, e in fondo alla strada la bancarella che vende torrone e caramelle. Sono gli anni ‘90, vicino a quella bancarella, tutte le sere, c’è un bambino alto un metro o giù di lì, un organetto e un banco con delle schede telefoniche. «Ci sono turisti affezionati che vengono a Santa Maria Navarrese da oltre trent’anni che si ricordano molto bene di me. Avevo quattro o cinque anni e vendevo schede telefoniche, le più rare e ricercate, in cambio di un ballo sardo con il mio organetto», ricorda Paride Peddio, 34 anni di Desulo.

I pionieri

I genitori di Paride, nel 1991, quando lui era solo un neonato di quattro mesi, sono stati i primi ad installare una bancarella di torrone, frutta secca e caramelle nel centro turistico, per la stagione estiva. Una bancarella storica, impressa nei ricordi di tutti gli abitanti di Santa Maria Navarrese e di molti turisti. «Ci siamo sentiti dire sempre la stessa frase: “Siete arrivati voi, allora è arrivata l’estate!” - ricorda –. Mio padre Bastiano si trasferiva dopo la prima domenica di luglio, terminata la festa di San Sebastiano a Desulo. Tutti lo sapevano e tutti lo aspettavano». Quella di Paride Peddio è una famiglia di ambulanti, da generazioni: maestri del torrone, artigiani, musicisti; una vita nomade, sullo sfondo feste, luci, persone, musica. Tutte le estati le trascorre a Santa Maria Navarrese, la sua seconda casa, e la bancarella diventa un punto di osservazione dei cambiamenti nel corso degli anni. «Ricordo i muretti strapieni di gente, in ogni angolo, le persone che passeggiavano a grandi gruppi, c’era da perdersi lì in mezzo. Nei ’90 si usciva per incontrarsi e per parlare, non c’erano i cellulari. C’erano giovani che sul prato con la musica, ballavano e cantavano, si respirava un’aria più spensierata. I karaoke, le tombolate, i balli latinoamericani. Negli ultimi 15 anni le cose sono cambiate. Oggi ci sono tanti stranieri, i soggiorni sono brevi, c’è un continuo ricambio. Vedo più famiglie, un turismo rilassante», spiega. Il passaggio di testimone fra i genitori e Paride sembra scontato, il lavoro di ambulante scorre nelle vene di tutta la famiglia.

La musica

Il suo sogno era vivere di musica, influenzato da suo nonno, uno dei musicisti più famosi della Sardegna. «Nei miei progetti non c’erano le bancarelle, perché è un lavoro davvero pesante, devi spostarti spesso e stare lontano dai tuoi affetti; anche i miei genitori mi suggerivano di trovare altre vie», racconta. Vive esclusivamente di musica fino al periodo Covid. Poi cambia tutto: nel 2023 decide di prendere le redini delle bancarelle e continuare. «Oggi mi rendo davvero conto del lavoro che hanno fatto, proprio dal punto di vista dei rapporti umani: le persone anziane vengono ancora a chiedermi di loro, mi sento orgoglioso. È bello rivedere i bambini di allora oggi adulti, con dei figli. E io sono ancora qua, in una comunità che sento anche mia», conclude Paride.

