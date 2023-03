I pini del lungomare sono salvi 

Il progetto per la riqualificazione del lungomare di Torregrande, dell’ex Hotel del Sole a villa Baldino, tra tanti stop e qualche ripartenza, riprende la marcia dopo le variazioni (apportate dai progettisti del Raggruppamento temporaneo d’impresa Rtp Dodi Moss S.r.l. - Studio Solmona Srl- Sab) in particolare per il taglio dei pini, terreno di battaglia tra opposte visioni.

Il progetto

La Giunta, assenti gli assessori Alessandra Porcu e Simone Prevete, ha girato con voto favorevole il nuovo progetto all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti per l’approvazione definitiva. Le variazioni riguardano la riorganizzazione degli spazi pedonali, ciclabili e per la sosta; i nuovi arredi; l’impianto di illuminazione ma soprattutto la sistemazione del verde che per il taglio dei pini aveva scatenato le proteste di un gruppo di cittadini riunito in un Comitato che aveva annunciato ricorso al Tar. Si è optato per una via di mezzo.

I pini

Sul lato case vengono salvati 27 alberi di Pinus pinea oltre a tutti quelli presenti sul lato mare. In sostituzione dei 27 malati ne verranno piantati 21 della stessa specie. Il verde sarà arricchito con 28 nuovi Pinus halepensis e altre piante per un totale di 76 nuove alberature. Sul verde è stato determinante il parere della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale che ha dato parere favorevole ma con precise prescrizioni. «Si ritiene l’intervento sostenibile dal contesto paesaggistico in quanto volto alla riqualificazione, potenziamento e valorizzazione del tratto urbanizzato del lungomare di Torregrande, eliminando le situazioni di degrado in modo organico e omogeneo purché nel rispetto di queste prescrizioni» si legge. Ovvero: «Limitare il taglio dei pini esistenti ai soli esemplari malati e in condizioni fitosanitarie critiche e di sostituire gli stessi con specie analoghe, in modo da preservare l’aspetto complessivo del litorale che presenta un forte valore identitario e che trova nei filari di Pinus pinea il suo punto di forza». Senza quei pini, Torregrande non è più la stessa. Sì ai tagli obbligati ma sostituzione con pini della stessa specie, quindi. Via libera senza alcuna prescrizione da parte della Capitaneria di porto, dalla Direzione generale degli enti locali della Regione e dal Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano. È stata inoltre ridotta la pavimentazione in pietra della piazza della Torre, inseriti arredi nell’area fitness e alcune colonnine elettriche a scomparsa. Confermato in 5,7 milioni l’importo dei lavori. A seguire bando di gara, appalto e finalmente i lavori per la nuova Torregrande.