I pini a bordo strada saranno abbattuti 

Sono a rischio caduta gli alti pini a bordo strada in via Eleonora d’Arborea, confinanti con la scuola di via Cimabue e che già con le loro radici hanno creato enormi problemi, sollevando la pavimentazione. Così adesso per evitare rischi per l’incolumità pubblica saranno abbattuti.

L’ordinanza del sindaco Graziano Milia è stata firmata nei giorni scorsi e prevede «l’immediata rimozione lungo i tratti di strada pubblica, confinanti con la scuola ed in particolare nel tratto di via Eleonora D’arborea compreso tra via Botticelli e via Cimabue, degli alberi pericolanti» e «lo smaltimento del materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali».

Tutti gli alberi tagliati saranno poi sostituiti con altri che non creeranno problemi alla pavimentazione. Questo perché si legge ancora nell’ordinanza, «in queste stato gli alberi creano un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in caso di temporali e forti raffiche di vento, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale». (g. da.)

