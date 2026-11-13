Voci di corridoio confermate. Saranno i Pinguini Tattici Nucleari i protagonisti del concerto di Capodanno 2027 ad Arzachena. L’Amministrazione Comunale annuncia ufficialmente che la notte del 31 dicembre la celebre band bergamasca, guidata da Riccardo Zanotti, salirà sul palco dello stadio Biagio Pirina per un live di 90 minuti all'insegna della grande musica e dell'energia che da sempre contraddistingue il gruppo. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito ed è patrocinato dalla Regione Sardegna.

Con oltre 90 dischi di platino e un percorso costellato da trionfi negli stadi e nei palasport, i Pinguini Tattici hanno collezionato inni generazionali indimenticabili come “Ringo Starr” (terzo a Sanremo 2020), “Pastello Bianco”, “Giovani Wannabe”, “Ricordi”, “Romantico ma muori”. La band rappresenta un vero e proprio fenomeno discografico e live del panorama italiano. È appena tornata sulla scena con il nuovo singolo “Nella Borsa di Anna”, già in classifica.

«Ospitare i Pinguini Tattici Nucleari rappresenta un motivo di grande orgoglio e conferma la nostra volontà di posizionare Arzachena al centro della scena musicale in Sardegna», le parole del sindaco Roberto Ragnedda.

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