I Pinguini Tattici ad Olbia: stelle del Capodanno 

Un post sui social dell'assessore al Turismo, Marco Balata, che allude alla band bergamasca con una foto di sei uccelli acquatici e la colonna sonora di “Pastello bianco”: a scaldare il Capodanno vista mare, sul palco del molo Brin, volano i Pinguini tattici nucleari. Unica data prima del tour 2025, che da maggio prossimo gira (per ora) per nove stadi italiani, il gruppo con oltre 5 milioni di dischi venduti è la star della notte di San Silvestro olbiese.

Nata tra i banchi di scuola nel 2010, la band pop di "Giovani Wannabe” e “Rubami la notte” torna a far ballare quella più lunga dell'anno in città dopo aver infiammato l'Olbia Arena con la partecipazione a due passate edizioni del Red Valley Festival, evento musicale estivo da oltre centomila spettatori. Appena uscito il nuovo singolo che nel giro di poche ore ha collezionato 1 milione di ascolti, “Romantico ma muori” è il brano fuori da 10 giorni dell'ultimo album “Hello World” a cui il frontman Riccardo Zanotti e i suoi stanno lavorando. Cresce l'attesa di sentirlo in anteprima sotto il palco del Brin, brindando al gemellaggio con Hello Olbia, brand city della città gallurese, in quello che promette di essere il miglior biglietto d'auguri per il nuovo anno. A salutare le prime luci dell'alba del 2025, anche altri artisti i cui nomi sono ancora coperti da riserbo.

