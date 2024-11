I piccoli studenti imparano il sardo a scuola  

I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della primaria paritaria “Monumento ai caduti” anche quest’anno impareranno la lingua sarda divertendosi. L’Istituto di via del Redentore si conferma pioniere in città nell’insegnamento della limba tra le attività didattiche. La scuola, infatti, ha nuovamente partecipato al bando della Regione “Insulas Frailes” e ha appena ottenuto l'approvazione e il finanziamento del progetto presentato. Finanziamento che permette il potenziamento dell'offerta formativa con l'attivazione, per l’appunto, dell'insegnamento del sardo in orario scolastico.

La lingua

Si partirà a breve. «Abbiamo deciso di riproporre l'iniziativa visto il successo degli anni scorsi nelle bambine e nei bambini», dice soddisfatta suor Silvia Argiolas, la coordinatrice scolastica. «Molti di loro non parlano il sardo e lo sentono solo dai nonni. Grazie all'utilizzo del sardo come lingua veicolare per altri insegnamenti (nei vari anni lo si è adoperato in materie quali arte e immagine, educazione civica e storia) e alla scoperta delle tradizioni della nostra Isola, i nostri alunni anno dopo anno stanno acquistando dimestichezza con la lingua della loro terra e provano tanta soddisfazione nel poter poi comunicare in sardo in famiglia, soprattutto con i nonni che lo conoscono già bene».

L'apprendimento avviene utilizzando diversi tipi di attività, quindi anche attraverso il canto - uno dei docenti infatti compone canzoni in limba apposta per le bambine e i bambini - il ballo sardo e la recitazione. Verranno attivati cinque corsi alla primaria, e due corsi per i bimbi e le bimbe dell’infanzia, ciascuno di 60 ore, quindi per un totale di 420 ore. «L'insegnamento e l'utilizzo veicolare del sardo, da anni è diventato parte integrante delle attività didattiche della nostra scuola», sottolinea suor Argiolas. Al momento della domanda di iscrizione dei propri figli, i genitori possono scegliere, compilando un campo specifico, se avvalersi o meno di questa ulteriore offerta formativa, come previsto sia dalla normativa nazionale che da quella regionale. Seppur facoltativa, anche quest'anno sono numerosi i genitori che hanno scelto di avvalersene, «e noi non possiamo che esserne orgogliosi, poiché riteniamo sia importante che i bambini e le bambine imparino la lingua sarda, contribuendo così a tenere vive le tradizioni della nostra Sardegna», conclude la dirigente scolastica.

