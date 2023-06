I piccoli studenti adottano 100 pini:  «Imparano a rispettare l’ambiente» 

Centouno alberi del Parco di Monte Urpinu adottati dagli studenti: è stato presentato stamattina il progetto “AdottiAMO le radici della nostra città” del Comune in collaborazione con la Direzione didattica statale “Giovanni Lilliu”.

Il progetto, volto a sensibilizzare i più piccoli sul tema della sostenibilità ambientale, prevede l'adozione di alberi nei parchi cittadini e prende avvio dalla spazio verde di Monte Urpinu. Sono 379 i bambini, dai 3 agli 11 anni, coinvolti nell'iniziativa che dovranno prendersi cura, sia nelle ore scolastiche che al di fuori, dei circa cento pini adottati.

Adotta un albero

I piccoli studenti della scuola primaria di via Garavetti e della scuola dell'infanzia “Maria Immacolata” sono diventati così madrine e padrini di ogni albero, battezzato anche con un nome proprio, e hanno partecipato ad una caccia al tesoro nel parco per trovare il proprio “figlioccio”. Ogni albero è stato dotato di una targhetta identificativa con un QR code che permetterà di scoprire nome e caratteristiche scientifiche e di seguire l'andamento del progetto, con tanto di foto del pino per verificarne lo stato. «La nostra scuola promuove progetti di outdoor education e questa iniziativa ne fa parte. Si tratta di un modo per stimolare il senso di responsabilità nei bambini, che devono imparare a prendersi cura dell'albero. Albero che ha anche un significato simbolico, rappresenta la scuola con le sue radici che ci legano al passato ed i suoi rami che tendono al futuro», spiega la dirigente scolastica Alessandra Cocco.

Lavoro di squadra

Un progetto di cui l’assessore al Verde pubblico Giorgio Angius si mostra soddisfatto: «Per quest'iniziativa abbiamo scelto l'area di Monte Urpinu, così che gli studenti la possano sentire e far propria. Inoltre, prendersi cura dell'albero sarà un lavoro di squadra che verrà tramandato da studente in studente, alle future classi dell'istituto». Sulla stessa linea l'assessore all'Istruzione Marina Adamo: «La nostra città ha radici culturali ma anche fisiche importanti e per questo abbiamo deciso di valorizzarle con questo progetto, che sensibilizzerà i bambini al rispetto e alla cura della natura. Noi continueremo a monitorare lo stato degli alberi attraverso la pagina Facebook dedicata e grazie al QR code che permetterà la creazione di una sorta di banca dati di contenuti multimediali».

