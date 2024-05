I piccoli studenti a lezione di educazione cinofila 

Giornata di educazione cinofila quella di venerdì presso la scuola dell'infanzia di via Monte Arqueri. I bambini hanno interagito con Dylan, un simil labrador nero che si è fatto accarezzare dai piccoli. L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Compagni di b(r)anco”, portato avanti dall’educatrice cinofila Claudia Vacca coadiuvata dal tirocinante Marco Piras.

Il progetto ha suscitato entusiasmo tra insegnanti e genitori, ed è già pronta la seconda edizione in partenza a settembre. All’evento di venerdì nel plesso scolastico di via Monte Arqueri, «gli esperti cinofili hanno insegnato ai nostri piccoli alunni come relazionarsi, come accarezzare il cane e accoglierlo con rispetto e cautela», dichiara la dirigente Lisa Cao, «i bambini hanno apprezzato molto l’iniziativa e gli educatori che erano presenti per l’occasione, sono stati fantastici nel creare un clima empatico e giocoso. Insomma, una bellissima esperienza, una giornata all’insegna dell’amicizia, del rispetto e dell’empatia. Un ringraziamento speciale alla dottoressa Erika Striulli e al suo staff di educatori cinofili, che hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto completamente gratuito per i nostri alunni».

