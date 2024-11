I piccoli sardi dello Zecchino d’Oro 

Nell’anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell’Antoniano, torna il tradizionale appuntamento con il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla sessantasettesima edizione. Il programma andrà in diretta su Rai 1 con le semifinali di domani e dopodomani dalle 17.05 alle 18.45 e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica dalle 17.20 alle 20. Condurrà la finale, come di consueto, il direttore Artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti, mentre a presentare le due semifinali una coppia inedita formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. A interpretare le 14 canzoni in gara, 19 piccoli artisti in arrivo da tutta Italia. Due i sardi. Ve li presentiamo.

Andrea Trullu

«Mi chiamo Andrea Trullu e sono nato il 26 giugno del 2016. Vivo a Decimomannu con la mia famiglia: mia mamma, mio papà, mio fratello Matteo e la mia gattina persiana Dorotea di 16 anni. Sono un bambino bravo, gentile che ha sempre voglia di aiutare gli altri. I miei pregi? Sono bello e simpatico! Difetti non ne ho! Ma se proprio dobbiamo trovarne uno arrivo spesso in ritardo a scuola. I miei piatti preferiti sono i tortellini, i culurgiones e la pasta con la ricotta. La passione per la musica l’ho sempre avuta! Prima di imparare a camminare ballavo già la baby dance nei campeggi in vacanza con la mia famiglia, poi al primo concerto che ho assistito mi sono innamorato della batteria. Ascoltando Lodovico Einaudi mi sono appassionato al pianoforte e adesso… ho scoperto il canto ma mi piacerebbe anche imparare a suonare la chitarra come mio fratello. Mi piacciono molto i Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo e Marco Mengoni. Lo Zecchino d’Oro? Ho deciso di partecipare perché mi piace tanto cantare a casa e volevo provare anche io a cantare davanti a un pubblico anche se inizialmente mi faceva un po’ paura. La canzone che porto, “Un rospo nel bosco”, mi piace perché ha un bel ritmo. Parla di un rospo bruttissimo che spera di trasformarsi in un principe azzurro per essere accettato dal mondo».

Elisabetta Obino

«Mi chiamo Elisabetta Obino e sono nata il 15 novembre 2016. Vivo a Sassari, con i miei genitori e mio fratello e i miei 3 gatti Mia, Frittella, Ragù. Mi piace cantare e recitare; a scuola vado molto bene, ho preso anche 3 note di merito l’anno scorso! Voglio molto bene alle mie maestre Antonella, Sandra, Ester, Alessandra e Francesca. La mia materia del cuore è la matematica. I miei piatti preferiti sono le seadas e le linguine con le vongole. I miei pregi? Faccio amicizia molto facilmente e mi piace aiutare i miei compagni quando sono in difficoltà. Però sono capricciosa e mi offendo facilmente con mio fratello. Ha 10 anni, si chiama Gianluca, andavamo molto d’accordo quando eravamo più piccoli, ora capita più spesso di bisticciare però gli voglio tanto bene perché è il mio unico fratello. La musica mi fa sentire benissimo, mi fa esplodere la felicità che ho dentro, non passo un giorno senza cantare o ascoltare musica. Quando non avevo neanche 3 anni ho preso parte in un coro che cantava le canzoni dello Zecchino d'Oro, nonostante la pandemia ho continuato a cantare anche online con la mia maestra, poi l'anno scorso ho scoperto il musical che mi ha appassionato e che ora completa questa mia passione per il canto. La mia artista preferita? Annalisa. Il brano che porto allo Zecchino si intitola “Coccodance”. Fa venire voglia di ballare e quando penso alle galline nel testo mi viene da ridere».

