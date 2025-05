I piccoli giocano a pallone in strada 

Le vetrine di via Monsignor Virgilio a far da cornice, 250 bambini come protagonisti. Al posto dell’erba sintetica una lingua d’asfalto su cui sono stati ricavati sedici campi delimitati dal nastro bianco. Tutto come una volta, con un unico comune denominatore a legare tempi passati e moderni: il pallone. E un obiettivo condiviso: fare gol tra i coni sistemati in sostituzione delle consuete porte. Basta poco per scatenare tecnica e fantasia, elementi fondamentali in un gioco sempre più soffocato da teorie tattiche. Bastano una maglia con un numero, magari quello del proprio idolo, e una palla da calciare. Per il resto, a impreziosire il pomeriggio di Tortolì c’è stato l’entusiasmo dei bambini che hanno preso parte a Stradacalciando.

Festa collettiva

L’iniziativa di ieri pomeriggio è stata organizzata nell’ambito del progetto “Una strada sportiva”, con il sostegno della Lega nazionale dilettanti, Figc e Comune. L’evento, promosso con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita, era riservato alle categorie Piccoli amici e Primi calci. Quindici le squadre: Tortolì, Barisardo Ogliastra, Cannonau Jerzu Picchi, Baunese, Cardedu, Cos, Tertenia, Girasole, Ulassai, Accademia Sarrabese, Cagliari, Scuola calcio Gigi Riva, Alghero, Polisport Nuoro e Fonni.

La manifestazione non prevedeva né vincitori né vinti. L’unico obiettivo dei calciatori in erba era segnare un gol, mettere in mostra i colpi di prestigio del proprio, seppur corto, repertorio. Il festival del calcio giovanile giocato sull’asfalto ha un altro profumo, come confermano genitori che dal marciapiede assistono alle partite dei propri figli rievocando le loro gesta sulle strade del paese. «È stata una giornata di festa», ha dichiarato Rio Violo, delegato Lnd Ogliastra. «Abbiamo trasmesso lo spirito che noi adulti abbiamo vissuto da giovani e tutti i protagonisti hanno gradito. Chi gioca in strada mostra tutto il suo talento».

L’esperto

Si dice che un tempo nascessero più talenti perché avevano la strada a disposizione e non c'erano divieti e, soprattutto, perché giocavano in continuazione. «Oggi - è la riflessione di Dante Piras, responsabile dell’attività di base del Tortolì - ci sono troppe imposizioni, troppe regole che mettono un freno alla crescita dei calciatori. Gli allenatori pretendono che si seguano le loro direttive ma chi gioca in strada è più autonomo e sviluppa meglio la tecnica».