I piccoli de “Il Pentagramma” cantano all’Arena di Verona 

Il coro Il Pentagramma di Sinnai, diretto dai maestri Francesca Spanu e Osvaldo Zucca, è stato protagonista all’Arena di Verona dell’evento “Il cielo è di tutti” rappresentando la Sardegna sul prestigioso palco.

La formazione dei piccoli che compongono la corale di Sinnai si è esibita assieme ad altri 800 bambini di 33 cori di voci bianche provenienti da tutta Italia. Una vera magia che si è compiuta in un vero luogo sacro per la storia e la musica e in una giornata che ha visto anche la partecipazione del Piccolo coro dell’Antoniano, i cori della Galassiae il coro di Caivano, che hanno cantato tutti insieme alcune delle canzoni più famose della storia dello Zecchino d’Oro e alcune celebri arie dedicate ai bambini formando un’unica voce che ha voluta dare un messaggio di pace e speranza. Ad ascoltarli c’erano migliaia di spettatori che hanno fatto da cornice a un evento che i piccoli protagonisti del concerto non dimenticheranno facilmente.

«Il momento più intenso - ha detto la maestra Francesca Spanu – è stato stato il “Va’ pensiero” che ha commosso i diecimila spettatori presenti. Per Il Pentagramma quella della manifestazione all’Arena di Verona è stata un’altra esperienza importante da aggiungere al nostro cassetto dei ricordi».

