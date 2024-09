I piccoli campioni crescono inseguendo il sogno azzurro 

Senza settore giovanile non c’è futuro. Alla Leonardo lo sanno benissimo. Ed è grazie al lavoro avviato parecchi anni fa che ora si raccolgono i frutti, festeggiando per i successi di alcuni ragazzi cresciuti nella Leo e ora arrivati in serie A e alla maglia azzurra. Alla guida tecnica di tutto il settore giovanile c’è Tony Petruso. Il coordinamento di tutte le squadre, dalla scuola calcio all’under 19, è affidato a lui.

«Il primo obiettivo», spiega Petruso, «è quello di lavorare sulle basi dei singoli bambini. Su quelle motorie e su quella tecnica. Ma per noi è fondamentale che facciano tutto divertendosi». Un problema delle nuove generazioni è che non c’è più il giocare in strada. «I bambini hanno così capacità motorie ridotte rispetto al passato. Prima», conferma Petruso, «si imparava molto negli oratori e nelle piazze, giocando tantissime ore. Ora cerchiamo di aiutarli ma le ore settimanali sono sempre quelle».

L’obiettivo ovviamente è quello di preparare i ragazzi ad arrivare in prima squadra. In questo modo si costruisce il futuro. La stagione appena conclusa ha regalato diverse soddisfazioni con il successo dell’under 19 nella Coppa Italia regionale e la crescita delle altre squadre giovanili, l’under 17 e l’under 15. Diversi i giocatori arrivati a respirare l’aria della prima squadra per poi esordire e ritagliarsi uno spazio discreto.

E la Leonardo fa festa perché sforna giocatori che arrivano poi a vestire la maglia azzurra. Michele Podda, ex Leonardo, ha conquistato lo Scudetto con il Catania, giocando anche nella Champions League di calcio a 5. Oltre a essere punto fermo nella nazionali italiana. Esperienza azzurra anche per altri due prodotti della Leo, come Riccardo Siddi (passato al Genzano) e Lorenzo Etzi. «Questo ci gratifica: portare dei ragazzi in alto e vederli arrivare alla maglia azzurra è meravigliosa», conclude Petruso. (m. v.)

