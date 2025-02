«I piccoli Bibas uccisi a mani nude dopo il sequestro» 

Tel Aviv. Kfir e Ariel Bibas, rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 quando avevano nove mesi e quasi tre anni dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz, «sono stati brutalmente assassinati a sangue freddo dai terroristi, a mani nude. Non li hanno uccisi sparandogli. Dopo la loro morte sono state compiute azioni orribili per coprire le atrocità commesse: hanno mutilato i corpi in modo che l’Idf potesse essere incolpato di averli uccisi in un bombardamento». Con queste parole, affidate al portavoce dell’esercito Daniel Hagari, Israele ha descritto l’orrore emerso dalle autopsie eseguite all’istituto di medicina legale Abu Kabir e dall’intelligence dell’esercito. E respinto duramente la ricostruzione dei terroristi di Gaza secondo cui i due bambini avrebbero perso la vita a causa di un attacco aereo dell’Idf nei primi giorni della guerra. I risultati dell’esame autoptico «sono stati inviati agli alleati affinché vedano con i loro occhi e il mondo sappia come si comporta Hamas», ha riferito Hagari.

L’Idf inoltre ha contestato ai jihadisti della Striscia la mancata restituzione della salma di Shiri, la madre dei due piccoli, definendola «una flagrante violazione dell’accordo di tregua e liberazione degli ostaggi tra Hamas e Israele». Al posto del corpo di Shiri Bibas, nella bara nera inviata da Hamas sono stati trovati i resti di un’anonima donna di Gaza il cui Dna non corrisponde ad alcuno dei rapiti. E ieri in tarda serata, Al Jazeera ha riferito che Hamas ha «consegnato il corpo dell’ostaggio israeliano Shiri Bibas alla Croce Rossa». Ora, si attendono gli esami per la conferma del riconoscimento.

