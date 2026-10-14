I piccoli alunni ai Giochi della gentilezza 

Giornate indimenticabili per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sestu, che hanno partecipato all’11esima edizione delle Giornate nazionali dei Giochi della Gentilezza. La scuola ha coinvolto i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e media, uniti sotto il tema conduttore “Costruiamo Bellezza”. La bellezza intesa come cura quotidiana degli ambienti, delle relazioni e delle persone, e ogni plesso scolastico l’ha interpretata a modo suo. I bambini hanno partecipato a tante iniziative, in base alle capacità creative e competenze, in un percorso di educazione civica ed emotiva. Per esempio, i bambini della scuola dell’infanzia Gagarin, e i ragazzi delle classi 2A e 2B della scuola secondaria, si sono dedicati a colorare gli spazi scolastici con tanti fiori, offrendo anche un aiuto prezioso al personale della scuola e ai cittadini durante il mercato del giovedì mattina. Il percorso continuerà anche con altre iniziative, come la rigenerazione di una panchina nel cortile della scuola. ( g.l.p. )

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