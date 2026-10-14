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Sestu
15 ottobre 2026 alle 00:43

I piccoli alunni ai Giochi della gentilezza 

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Giornate indimenticabili per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sestu, che hanno partecipato all’11esima edizione delle Giornate nazionali dei Giochi della Gentilezza. La scuola ha coinvolto i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e media, uniti sotto il tema conduttore “Costruiamo Bellezza”. La bellezza intesa come cura quotidiana degli ambienti, delle relazioni e delle persone, e ogni plesso scolastico l’ha interpretata a modo suo. I bambini hanno partecipato a tante iniziative, in base alle capacità creative e competenze, in un percorso di educazione civica ed emotiva. Per esempio, i bambini della scuola dell’infanzia Gagarin, e i ragazzi delle classi 2A e 2B della scuola secondaria, si sono dedicati a colorare gli spazi scolastici con tanti fiori, offrendo anche un aiuto prezioso al personale della scuola e ai cittadini durante il mercato del giovedì mattina. Il percorso continuerà anche con altre iniziative, come la rigenerazione di una panchina nel cortile della scuola. ( g.l.p. )

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