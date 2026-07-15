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Mandas.
16 luglio 2026 alle 00:35

I piatti della Trexenta in Olanda  

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Le tradizioni gastronomiche di Mandas protagoniste in Olanda grazie alla partecipazione di due socie delle Acli Mandas al festival “Sardegna in Piazza”, che si è svolto nei giorni scorsi a Doetinchem, nella regione della Gheldria. Mariella Cogodi e Gabriella Ugas hanno rappresentato il territorio della Trexenta durante i laboratori dedicati alla pasta fresca, mostrando ai visitatori le tecniche di preparazione dei piatti tipici sardi e contribuendo a far conoscere il patrimonio enogastronomico dell’Isola. L’iniziativa, organizzata dal circolo sardo “Amici Mediterranei”, ha riunito produttori, artigiani, gruppi folkloristici e musicisti, trasformando per alcuni giorni il centro della città olandese in una vetrina delle eccellenze della Sardegna. Le Acli Mandas hanno espresso soddisfazione per l’esperienza, ringraziando il presidente regionale Mauro Carta, Mario Agus e il circolo sardo “Amici Mediterranei” di Arnhem per l’accoglienza e l’opportunità offerta. Un’iniziativa che ha permesso di promuovere, anche all’estero, le tradizioni culinarie e culturali del territorio mandarese. ( sev. sir. )

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