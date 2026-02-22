I pestaggi e la paura per i coltelli 

Rapine, furti e aggressioni. La baby gang, che dallo scorso settembre sarebbe stata protagonista di diversi fatti illeciti, era ben nota in città, soprattutto ai propri coetanei. Le vittime del gruppo di minorenni – quasi tutti tra i 14 e i 16 anni – erano infatti per la maggior parte ragazzi della loro stessa età. Ci sarebbero stati anche casi di pestaggi particolarmente violenti per futili motivi, sempre a danno di altri giovani. Tra gli adolescenti è cresciuta la paura anche per la “moda” da parte dei ragazzi di portarsi dietro il coltello quando uscivano la sera. Diversi sono stati sequestrati durante le perquisizioni dei carabinieri di cinque compagnie del comando provinciale in quattordici abitazioni di altrettanti minorenni identificati nel corso delle indagini. Le operazioni sono partite dopo i numerosi episodi denunciati negli scorsi mesi alle forze dell’ordine e raccolti dalla Procura per i minori.

Residenti in città e nell’hinterland, i giovanissimi non hanno alle spalle famiglie con particolari problemi. Oltre ai quattro coltelli – usati anche per tagliare sostanze stupefacenti – i militari hanno sequestrato anche due pistole giocattolo senza tappo rosso, due passamontagna, due mazze da baseball e una katana. Sarebbero state usate per aggressioni, rapine ed estorsioni avvenute nelle stesse zone del centro: dalle strade della Marina a Sant’Eulalia, passando per piazza Matteotti e piazza Yenne, fino a toccare i parcheggi dei centri commerciali dell’hinterland. Il fatto che le vittime indicassero spesso gli stessi presunti responsabili ha fatto scattare il sospetto che dietro ci fosse una vera e propria baby gang. Dalle indagini è emerso che il gruppo si organizzava sui social per darsi appuntamento proprio nelle principali zone di ritrovo dei coetanei in città per entrare in azione.Tra i reati contestati c’è anche quello di spaccio. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno recuperato quasi tremila euro nell’abitazione di un ragazzo, ritenuti il guadagno di vendita illecita di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti, in attesa di ulteriori novità, hanno permesso di delineare il quadro indiziario e definire le responsabilità dei singoli giovani coinvolti in questa rete di illegalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA