I pescatori vanno alla guerra 

Scoppia la guerra tra pescatori nel golfo di Palmas: oggetto del contendere i soldi delle specificità riconosciute per i disagi determinati dalle esercitazioni militari.

L’incontro

Mercoledì a Teulada c'è stata una riunione alla quale hanno partecipato anche i sindaci di Teulada e Sant'Anna Arresi Angelo Milia e paolo Dessì. Un incontro dedicato alla difesa della specificità ma anche all’esame di diversi problemi per la pesca. Milia e Dessì hanno rilasciato un commento congiunto dove precisano che la riunione era stata chiesta dai pescatori: «Un incontro estremamente positivo e costruttivo - dicono - che ci ha permesso di fare il punto su una serie di problematiche, compresa la tutela del protocollo del 2005. A breve sarà ufficializzato un tavolo tecnico tra amministrazioni e pescatori per definire soluzioni condivise». Le problematiche? L’alto numero di imbarcazioni ormeggiate, le crescenti richieste di residenze e i soldi di cui, nei due centri che ospitano l’area militare, non resta nemmeno l’ombra. Fenomeno che si sarebbe sviluppato proprio a seguito della firma del protocollo del 2005. «Bisogna regolamentare con la richiesta della residenza dei pescatori, non delle imprese» è la richiesta della categoria. «Ora arrivano dalla Sicilia, da Cagliari e da altre località», ha sottolineato Bruno Meloni. Il dibattito pone l’accento sul divario con le altre marinerie. «Se si apre il tavolo ci fanno un favore - dice il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - anche noi siamo parte in causa e abbiamo tante cose da dire. Intanto, partiamo da una situazione sociale che è sotto gli occhi di tutti. Poi, se andiamo a parlare di specificità, allora i pescatori di Sant’Antioco hanno un diritto conclamato. Sono certo che la spaccatura della categoria non farà bene a nessuno e forse è proprio ciò che qualcuno vorrebbe».

Il passato

Che nel corso del tempo ci sarebbe stata una guerra per accaparrarsi diritti e indennizzi, lo si era capito da subito. «Qualcuno dovrebbe ricordare come stanno esattamente le cose - dice Enrico Marangoni, rappresentante dei pescatori di Sant’Antioco - quando le esercitazioni sono in corso, le barche di Teulada e Sant’Anna Arresi non stanno ferme in banchina. Si riversano nel golfo e pescano con noi e più di noi. Lo spazio è quello e le interdizioni gravano su tutti. Probabilmente sui pescatori di Sant’Antioco, anche di più. La specificità, che tra l’altro, a suo tempo prevedeva numeri stabiliti, le barche allora erano poco più di una decina, mentre oggi si sono moltiplicate a dismisura, andrebbe concessa solo se le imbarcazioni stanno ferme, con i documenti depositati per tutto il periodo delle esercitazioni». All’orizzonte, l’apertura del confronto.

