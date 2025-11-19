VaiOnline
Calasetta-Sant’Antioco.
20 novembre 2025 alle 00:34

I pescatori tornano in mare contro il fermo dell’attività 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova giornata di mobilitazione per i pescatori di Calasetta e Sant’Antioco. Sabato, dalle 10 alle 12, torneranno a manifestare alla banchina F del porto di Calasetta, dando vita ad una manifestazione di protesta pacifica, organizzata insieme all’amministrazione comunale e pensata per richiamare l attenzione delle istituzioni sul crescente disagio del comparto ittico locale.

Una protesta che replica quella andata in scena la settimana scorsa a Sant’Antioco e che punta a mettere in luce due criticità considerate decisive per il futuro della pesca isolana: da un lato la proroga del fermo biologico introdotta dal recente decreto che rallenta ulteriormente l attività dei pescherecci e mette sotto pressione la sostenibilità economica delle famiglie; dall’altro, i numerosi progetti di parchi eolici offshore presentati per gli specchi acquei dell’arcipelago sulcitano, ritenuti dai pescatori potenzialmente impattanti sugli habitat marini e quindi sulla continuità della pesca tradizionale. «La manifestazione - è l’invito degli organizzatori - è aperta a tutta la cittadinanza e agli operatori che intendono sostenere una causa percepita come fondamentale per la tutela del mare e del lavoro di una comunità che da generazioni vive della propria relazione col mare e le sue risorse».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 