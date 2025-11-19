I pescatori tornano in mare contro il fermo dell’attività 

Nuova giornata di mobilitazione per i pescatori di Calasetta e Sant’Antioco. Sabato, dalle 10 alle 12, torneranno a manifestare alla banchina F del porto di Calasetta, dando vita ad una manifestazione di protesta pacifica, organizzata insieme all’amministrazione comunale e pensata per richiamare l attenzione delle istituzioni sul crescente disagio del comparto ittico locale.

Una protesta che replica quella andata in scena la settimana scorsa a Sant’Antioco e che punta a mettere in luce due criticità considerate decisive per il futuro della pesca isolana: da un lato la proroga del fermo biologico introdotta dal recente decreto che rallenta ulteriormente l attività dei pescherecci e mette sotto pressione la sostenibilità economica delle famiglie; dall’altro, i numerosi progetti di parchi eolici offshore presentati per gli specchi acquei dell’arcipelago sulcitano, ritenuti dai pescatori potenzialmente impattanti sugli habitat marini e quindi sulla continuità della pesca tradizionale. «La manifestazione - è l’invito degli organizzatori - è aperta a tutta la cittadinanza e agli operatori che intendono sostenere una causa percepita come fondamentale per la tutela del mare e del lavoro di una comunità che da generazioni vive della propria relazione col mare e le sue risorse».

RIPRODUZIONE RISERVATA