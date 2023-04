I pescatori reclamano gli stessi indennizzi erogati per Teulada e Sant’Anna Arresi 

Riaprire subito il tavolo tecnico per gli indennizzi delle servitù militari. I pescatori di Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas sono pronti a dare battaglia.

Rivendicano gli stessi diritti dei loro colleghi di Teulada e Sant’Anna Arresi e lo fanno proprio mentre sono in corso le esercitazioni militari nello specchio d’acqua del Golfo di Palmas, ristretto dalle limitazioni imposte dai “giochi di guerra”.

In loro difesa si sono schierati i sindaci dei rispettivi Comuni che oggi incontreranno il Presidente della giunta regionale. La richiesta evidenzia il disagio che si subisce nel momento in cui la chiusura dello spazio di mare situato davanti ai due comuni, impone ai pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi di esercitare nel restante specchio acqueo, cioè dove esercitano tutti gli altri pescatori. Il disagio sarebbe quindi ripartito in parti uguali, gli indennizzi no. I sindaci cercano le giuste sinergie per chiedere al ministero di riaprire il tavolo tecnico. Oggi se ne parla col Presidente Christian Solinas.

