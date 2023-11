I pescatori occupano il Municipio 

La pace tra pescatori e ministero della Difesa è durata il tempo di un bonifico: gli indennizzi militari promessi a Sant’Anna Arresi, Calasetta, Buggerru e Posada sono arrivati in minima parte, appena il 33, per cento della cifra attesa. A Teulada il 77,7 per cento, a Sant’Antioco e agli altri Comuni la quota completa. Una disparità di trattamento al momento non argomentata che ha mandato su tutte le furie la marineria di Sant’Anna Arresi: ieri pomeriggio, infatti, i pescatori hanno occupato il Municipio. Non andranno via fino a quando non avranno risposte e annunciano lo sciopero della fame.

La vertenza

La battaglia si era fermata dopo le rassicurazioni arrivate dal ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione delle celebrazioni a Cagliari del 4 Novembre. Aveva dato la sua parola: «Entro qualche giorno - aveva detto – il problema sarà risolto». A quelle parole era seguita, nei giorni successivi, la comunicazione del Ministero che disponeva che fosse il Comando regionale a provvedere al pagamento, notizia che era stata accolta con grandissima soddisfazione dalle marinerie e dai sindaci che avevano affiancato i pescatori. Ma poi qualcosa è andato storto.

I bonifici

Ieri mattina dal Ministero è arrivata, infatti, ai Comuni di Sant’Anna Arresi, Calasetta, Buggerru e Posada una comunicazione che ha fatto capire che il problema fosse tutt’altro che risolto. Diceva che gli importi da erogare sarebbero arrivati al 33,3 per cento del totale: «Nessuna altra spiegazione – dice Luciano Maricca, portavoce della marineria di Sant’Anna Arresi – praticamente ci hanno messo davanti al fatto compiuto senza neanche dirci se e quando arriveranno gli altri soldi. Ci sentiamo presi in giro dal ministro che in una giornata tanto significativa ha formulato delle promesse vane. Per questo stiamo occupando il Municipio e, senza risposte concrete siamo pronti a iniziare lo sciopero della fame».

Gli amministratori

Conferma lo scontento l’assessora alle Attività produttive Adriana Lobina: «Non abbiamo ricevuto spiegazioni e ad aggravare la situazione c’è il fatto che Sant’Anna Arresi e Teulada sono i Comuni da sempre maggiormente colpiti dal fermo pesca dovuto alle esercitazioni militari, si sta innescando una discriminazione inaccettabile all’interno della categoria – dice – per questo l’intera amministrazione, maggioranza e opposizione, farà fronte unico con i pescatori finché non sarà risolta definitivamente la vertenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA