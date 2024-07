I pescatori bloccano il ponte 

Cancelli chiusi, ponte sbarrato e striscioni di protesta. «Senza ossigeno, sarò solo un ricordo» campeggiava su uno dei tanti cartelli. A Marceddì ieri i pescatori hanno bloccato l’unica via di collegamento fra il Terralbese e la Costa Verde: un sit in per far arrivare forte alla Regione il grido di disperazione di centinaia di operatori che chiedono interventi di pulizia delle lagune. E qualche risposta è già arrivata, il presidente Antonio Solinas ha convocato la commissione regionale alle Attività alle 10.30 a Corru s’ittiri poi a Marceddì.

La crisi

«Da 30 anni chiediamo risposte alla politica – spiega Antonio Loi, presidente del Consorzio dei pescatori di Marceddì- il ponte crea uno sbarramento con grossi rischi nella laguna a San Giovanni e nella terza peschiera». Alcune settimane fa si è verificata una moria di pesci, il Consorzio di Marceddì ha dovuto fare i conti con diversi quintali di pescato da buttare. «I pesci sono morti a causa della mancanza di ossigeno». A portare la propria solidarietà anche la peschiera Mar’e Pontis di Cabras con il presidente Giuliano Cossu e alcuni consiglieri. «Per ottenere qualcosa bisogna ormai alzare la voce ma è un messaggio sbagliato, sono convinto che sia necessario confrontarsi e dialogare. C’è troppa burocrazia ed è giunto il momento di metterci mano. Se non si può fare a livello regionale, che si faccia a livello ministeriale». Anche il presidente del compendio ittico Is Benas di San Vero Milis, Raffaele Manca sottolinea come «la Regione negli anni abbia promesso gli interventi, era stata sollecitata anche la pulizia dei canali per consentire una circolazione idraulica all’interno di tutti gli stagni per consentire l'ossigenazione».

Gli interventi

«Chiediamo che vengano aperte le finestrelle - ribatte Antonio Loi- consentirebbero la corretta ossigenazione». Di recente il ponte è stato oggetto di un primo lotto di lavori di riqualificazione per cui sono state utilizzate risorse regionali pari a 1 milione e 200mila euro. Parte di questi fondi sarà impegnata da settembre: «Si tratta di lavori inseriti nella perizia di variante- spiega il sindaco di Terralba, Sandro Pili- secondo quanto stabilito da una determinazione regionale del 24 giugno scorso, in questo sito (tutelato da norme ambientali come molti altri) dal 1 marzo al 31 agosto non si possono effettuare lavori rumorosi, così gli interventi di apertura delle finestrelle ripartiranno a settembre. Sono iniziati i lavori nello stagno di San Giovanni per ripristinare lo scorrimento delle acque. Tutti questi progetti sono stati condivisi con i pescatori del Consorzio di Marceddì».

