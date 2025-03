I periti nel rudere della morte 

Ultimi accertamenti ieri nella tristemente nota “casa della morte” nel quartiere San Domenico Savio, dove un anno fa, il primo aprile, giorno di Pasquetta, si verificò un drammatico crollo che costò la vita a due giovani ragazzi, Patrick Zola e Ythan Romano, di 15 e 14 anni. Le nuove indagini, condotte dalla ditta specializzata 4emme di Bolzano, rientrano nell’ambito dell’incidente probatorio che stanno eseguendo gli ingegneri incaricati dal gip di Nuoro, Mauro Pusceddu, su richiesta del pm Riccardo Belfiori, e mirano a fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla tragedia.

Resistenza meccanica

I tecnici della 4emme hanno avviato lavori di indagine prelevando campioni da diverse aree dell’edificio, tra cui solaio, intonaco e muro. Sono stati effettuati carotaggi sia sulla parete che è rimasta in piedi, sia sul solaio che, al momento del crollo, ha schiacciato i giovani. Inoltre, sono stati prelevati campioni dalle parti crollate, per esaminare i materiali e comprendere meglio le condizioni strutturali dell’edificio.

L’obiettivo è determinare se ci siano anomalie nei materiali che potrebbero aver contribuito al disastro. Ora il perito incaricato dal Trubunale, Aldo Mauri, indagherà anche sull’incidenza causale delle condizioni dello stabile, confrontando lo stato della struttura al momento del crollo con l’operato dei ragazzi che, in quello che è divenuto un tagico gioco, con una trave avevano colpito i muri e creato una breccia che potrebbe aver indebolito ulteriormente la costruzione.

Le analisi

Le analisi dei materiali e le valutazioni sulle condizioni dell’edificio sono fondamentali per i tecnici per stabilire se il crollo fosse prevenibile e per comprendere il ruolo delle azioni dei ragazzi nell’aggravare la situazione. L’inchiesta continua con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Sono 13 gli indagati, tutti comproprietari dell’immobile (difesi da Aldo Petta, Patrizio Rovelli, Fabrizio Rubiu, Concetta Sirca e Luca Accardo), indagati con l’accusa di omicidio colposo. Ieri, due di loro con l’avvocato Fabrizio Rubiu, hanno seguito le operazioni. Le difese hanno nominato gli ingegneri Alessandro Fois, Marco Murgia, Paolo Pirisi. Le parti offese, rappresentate da Angelo Magliocchetti e Luca Sciaccaluga, hanno indicato l’ingegnere Monica Corimbi.

