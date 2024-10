I periti: «Narcisista, non psicopatico» Per Impagnatiello ergastolo più vicino 

MILANO. Per Alessandro Impagnatiello l’ergastolo è una prospettiva concreta dopo la perizia, depositata ieri, che attesta la sua capacità di intendere e volere e la sua lucidità quando ha accoltellato a morte Giulia Tramontano, la sua fidanzata in attesa del loro bimbo. Gli psicologi di San Vittore, uno psichiatra forense e un medico legale hanno stabilito che il 31 enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato, di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere, ha «tratti di personalità narcisistici e psicopatici», ma non psicopatologici. E intanto ieri a Bologna è stato condannato all’ergastolo il 65enne Giampaolo Amato, oculista stimato, ex medico della Virtus Pallacanestro, riconosciuto colpevole di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e la suocera, Giulia Tateo, 85. Sei ore di camera di consiglio hanno chiuso un processo durato sette mesi, con decine di testimoni, quasi tutti medici o avvocati.

