I pericoli: privacy e furto di dati personali 

Ammettendo di riuscire a collegarsi alla rete internet cittadina, attenzione all’utilizzo che si fa. «Le reti wi-fi gratuite potrebbero lasciare porte aperte ad hacker che potrebbero danneggiare il nostro dispositivo e mettere a repentaglio le informazioni personali come password e numeri di carte di credito», spiega Massimo Simbula, avvocato ed esperto in nuove tecnologie. Gli attacchi sono diversi. «C’è lo “spoofing”, uno dei più frequenti, che si realizza quando un hacker crea un punto di accesso alla sua rete ingannando l’utente il quale credendo di connettersi alla rete pubblica in realtà accede a quella creata dall’hacker. C’è lo “sniffing” con il quale l’hacker riesce a recuperare informazioni relative ai siti visitati dall’utente ma anche alle password. C’è poi lo “snopping” che consiste nell’installare, attraverso il wifi pubblico, programmi spia nel device che consentono un monitoraggio delle attività inclusa potenzialmente l’attivazione della telecamera o del microfono», spiega il legale. Quali sono le migliori misure di sicurezza per ridurre i rischi? «Adottare delle Vpn», virtual private network, «con soluzioni crittografiche avanzate. E comunque aggiornare costantemente i software dei propri telefoni e pc, usare firewall e antivirus aggiornati. Il metodo migliore però consiste nell’evitare le reti wifi pubbliche prive di adeguati livelli di sicurezza». ( ma. mad. )

