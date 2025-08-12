«I pericoli legati ai raggi ultravioletti» 

«I raggi ultravioletti rappresentano uno dei principali fattori di rischio ambientali per lo sviluppo di danni cutanei acuti e cronici, tra i quali i tumori della pelle. In una regione come la Sardegna, dove il sole è presente per buona parte dell'anno e l'intensità delle radiazioni solari è elevata, i rischi legati alla fotoesposizione sono particolarmente rilevanti», sottolinea Mariangela Chessa, dirigente medico della Clinica dermatologica dell’Aou di Cagliari, all’ospedale San Giovanni di Dio: «Questi possono essere a breve, medio e lungo termine e si mettono in correlazione con fattori individuali quali età, fototipo e patologie, oltre che fattori climatici quali stagionalità, umidità dell’aria, ventilazione e tempo di esposizione».

«Nel breve termine consideriamo le ustioni solari», spiega la dottoressa, «dalla semplice scottatura (ustione di I° grado) alle ustioni di II° grado con comparsa di bolle e spellature, dalla cui estensione dipende la gravità. È dimostrato che le ustioni solari si collegano con un aumento del rischio di melanoma. Inoltre, nel breve termine si riscontra anche un rischio di peggioramento di alcune malattie cutanee come il lupus e la rosacea o la comparsa di fotodermatiti, in cui farmaci e/o cosmetici, interagendo con i raggi ultravioletti, determinano un’infiammazione cutanea».

«I rischi a medio termine comprendono la comparsa di macchie solari, evidenti soprattutto su volto, mani, avambracci e décolleté», mette in evidenza Chessa: «Inoltre può anche comparire una fotosensibilità persistente, cioè una ridotta tolleranza della cute alla fotoesposizione. Altro effetto che può presentarsi è l’immunosoppressione locale, la quale comporta la facilità di riattivazione di infezioni virali, tra cui quella da Herpes virus».

«Nel lungo termine i danni consistono nell’invecchiamento cutaneo precoce, con comparsa di rughe, perdita di elasticità delle cute, colorito spento e discromie», aggiunge la specialista: «L’effetto più temibile è l’insorgenza di tumori quali carcinomi basocellulari e spinocellulari e il temuto melanoma. Il danno dall’esposizione cutanea ha un effetto cumulativo e porta a un’alterazione del DNA cellulare che innesca il processo di cancerogenesi: a questo concorrono anche le scottature riportate durante l’infanzia o l’adolescenza, che aumentano il rischio oncologico da adulti. Anche l’occhio può manifestare danni a carico della retina e del cristallino, correlati alla fotoesposizione non protetta».