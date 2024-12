I pericoli dei fuochi d’artificio e dei botti 

Carabinieri nelle strade e nelle piazze come opera di prevenzione. Non solo con le pattuglie tradizionali, ma anche con i militari a cavallo e con gli artificieri. Questi ultimi, in particolare, impegnati negli stand allestiti nelle principali zone della città a fornire le informazioni soprattutto ai giovani sui pericoli e rischi nell’utilizzo dei fuochi d’artificio e petardi.

«Non toccare mai artifici pirotecnici inesplosi ma avvisare subitole forze dell’ordine», è uno dei messaggi lanciati dai carabinieri. Durante gli incontri con i cittadini sono stati distribuiti opuscoli e altro materiale informativo sui fuochi d’artificio e su un loro corretto utilizzo. Tra le zone interessate dall’iniziativa anche piazza Garibaldi: sono stati ospitati anche gruppi di bambini e di giovani scout. Il prossimo appuntamento con gli Artificieri è in programma il 23 dicembre nel centro commerciale Le Vele alle 10.

Organizzati dal comando provinciale anche dei servizi di pattugliamento nelle strade dello shopping affollate in questi giorni che precedono le feste di Natale. Controlli quindi finalizzati a contrastare diversi tipi di reati come furti, scippi e rapine, grazie alla presenza dei carabinieri. (m. v.)

