I percorsi alternativi degli indipendentisti 

"Ricostruiamo la democrazia sarda": è questo il titolo dell'evento che si terrà questa mattina alle 10.30 al circolo Utalabì in via Redipuglia 37.

Si tratta della seconda assemblea itinerante che ha come obiettivo il cambiamento della legge elettorale sarda, promossa dalle varie forze di Sinistra e Indipendentiste.

Dopo l'assemblea "A Foras" tenuta il 9 aprile e altre numerose iniziative di carattere culturale, sociale e politico, il circolo nuorese propone per oggi dei percorsi partecipativi che partono dal basso e intendono costruire una nuova proposta di modifica per la legge elettorale.

Utalabì nasce, infatti come spazio di confronto perché «nel degrado che avanza sia un modo per resistere e ricostruire dal basso prospettive di partecipazione e di impegno militante - dicono i componenti - Abbiamo pensato che Nuoro avesse bisogno di uno spazio indipendentista per ospitare iniziative politiche, culturali e artistiche e in cui i movimenti popolari si sentano a casa propria».

Un luogo per assemblee, convegni, mostre, proiezioni, laboratori e concerti con un chiaro indirizzo politico.

