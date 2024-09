I pensionati tornano in fabbrica 

Il lavoro c’è, manca la manodopera qualificata. La crisi di personale ben preparato, con cui il territorio si confronta ormai da diversi anni, spinge molte aziende che ruotano attorno all’Intermare ad assumere lavoratori già a riposo. Il mercato del lavoro registra una carenza di manodopera lasciando scoperte diverse caselle, fra cui saldatori, meccanici, carpentieri e tubisti, ma anche esperti teorici reduci da una lunga esperienza nei ranghi di Saipem che all’interno del cantiere di via Lungomare erano punti di riferimento (quasi) insostituibili. Sono perlopiù lavoratori di concetto. Sapienti professionisti che ora, nonostante in pensione da qualche tempo, potrebbero tornare utili alle imprese del settore metalmeccanico titolari di commesse.

Il caso

È successo nella sanità, ora è il turno del comparto metalmeccanico che in Ogliastra garantisce un’elevata garanzia finanziaria. Sono stati diversi i casi nella sanità pubblica, che per colmare le carenze di camici bianchi ha dovuto fare ricorso a chi era già in congedo, sia negli ambulatori di periferia che nei reparti dell’ospedale di Lanusei. Lo stesso sta accadendo ad Arbatax, dove per soddisfare il fabbisogno delle imprese specializzate che lavorano per conto di Saipem si reclutano ex dipendenti del colosso che ha messo radici in Ogliastra 52 anni fa. Mentre i pensionati riflettono sull’offerta delle imprese, sul territorio si studiano soluzioni per arginare la desertificazione di manodopera, che a Baccasara coinvolge anche la nautica.

La formazione

Michele Muggianu esprime il proprio punto di vista sulla mancanza di manodopera. «Il crollo demografico, una maggiore attenzione da parte dei giovani alla conciliazione degli impegni lavorativi con il tempo libero, le difficoltà di incrociare domanda e offerta di lavoro per l’assenza dei profili professionali. Noi siamo in campo con la nostra agenzia formativa con l’obiettivo di aumentare il numero dei potenzialmente occupabili». Anche la Cbs forma futuri professionisti: «Stiamo erogando corsi di formazione da 250 o 300 ore. Ma le aziende esterne alla Saipem - dice Giorgio Todde, responsabile delle relazioni istituzionali della holding - anche in vista di grosse commesse, dovrebbero attivare una politica interna di formazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA