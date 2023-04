I pensionati saranno in piazza per chiedere più tutele 

«La Sardegna ha il triste primato delle pensioni più basse in Italia. Nell’Isola, come nel resto d’Italia, è necessario cambiare il sistema attraverso l’impegno di tutti: questo Governo continua ad assumere decisioni senza aver ascoltato il parere dei sindacati. I pensionati sardi hanno ancora voglia di cambiare il mondo». Con queste parole Emilio Didonè, segretario nazionale della Cisl pensionati, ha aperto ieri l’assemblea unitaria delle sigle che tutelano le persone che ora sono retribuite dall’Inps.

All’appuntamento a Sardara c’erano i rappresentanti di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che hanno parlato sul tema “Per una stagione del lavoro e dei diritti”. L’appuntamento fa parte della campagna di assemblee in corso nei luoghi di lavoro e nei territori, che culminerà e con la convocazione di tre manifestazioni interregionali in programma a Bologna il prossimo 6 maggio, a Milano il 13 maggio e a Napoli il 20 maggio. Anche la Sardegna sarà protagonista con una manifestazione dedicata ai problemi del territorio: si svolgerà a Lula il 20 maggio e coinvolgerà i delegati di tutte le categorie di lavoratori e i pensionati iscritti alle tre organizzazioni sindacali confederali.

A Sardara sono state indicate le richieste che i sindacati porteranno avanti in modo unitario: dalla tutela dei redditi dall’inflazione alla riforma del fisco, e poi il potenziamento occupazionale alla garanzia di un diritto universale alla salute. I lavori coordinati da Rinaldo Mereu, segretario regionale della Uilp Uil, e aperti da Marco Grecu, segretario regionale dello Spi Cgil, si sono chiusi con l’intervento di Didonè.

La mobilitazione vuole sostenere le richieste unitarie avanzate da Cgil, Cisl e Uil e dalle categorie nei confronti del Governo e del sistema delle imprese, per ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Si sollecitano risultati su diversi temi: tutela dei redditi dall’inflazione ed aumento del valore reale delle pensioni e dei salari, rinnovo dei contratti nazionali dei settori pubblici e privati e riforma del fisco, con una forte riduzione del carico su lavoro e pensioni, maggiore tassazione degli extraprofitti e delle rendite finanziarie. Si chiede anche il potenziamento occupazionale e l’incremento dei finanziamenti al sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto alla salute e al sistema di istruzione e formazione, con maggiore sostegno alla non autosufficienza.

Tra le richieste, anche un mercato del lavoro inclusivo per dire no alla precarietà, orientato e garantito da investimenti, da un sistema di formazione permanente, da politiche attive e da ammortizzatori sociali per la transizione. Sollecitato lo stop a morti e infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Occorre ridare valore al lavoro, eliminare i subappalti a cascata e incontrollati e portare avanti una lotta alle mafie e al caporalato.