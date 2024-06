I pensionati salvano la maturità 

ROMA. I docenti pensionati in soccorso degli esami di maturità: il 10-15% dei commissari d’esame verranno pescati tra coloro che, andati in pensione da non più di 3 anni, hanno fatto domanda come commissari o presidenti di commissione. I numeri arrivano dall’Associazione nazionale presidi e dall’ufficio scolastico regionale del Lazio. Oggi intanto è prevista la riunione plenaria delle commissioni in vista degli esami di Stato che prenderanno il via mercoledì 19 giugno alle ore 8,30. Come ogni anno c’è il timore di defezioni tra i commissari d’esame e alcuni uffici scolastici hanno aperto le iscrizioni per le supplenze anche ai pensionati, come prevede la normativa nazionale. Le lamentele principali dei commissari designati riguardano l’assegnazione in scuole molto distanti tra loro nello stesso Comune, senza rimborsi per gli spostamenti, e i compensi fermi al 2007, che vanno dai 1249 euro lordi per i presidenti ai 911 euro per i commissari esterni. Per i commissari interni il compenso è di 399 euro lordi.

